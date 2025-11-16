16 ноября в группе D отборочного цикла чемпионата мира в Европе состоится встреча сборных Украины и Исландии. Встреча начнется в 20:00 по мск.

Команды имеют по 7 очков и ведут борьбу за второе место. Победитель поединка сможет рассчитывать на выход в плей-офф. Сейчас второй идет Исландия, так как имеет лучшую разницу голов, поэтому ее может устроить ничья. Украине нужно только побеждать.

В первом круге подопечные Сергея Реброва смогли одолеть островитян. Матч получился богатым на голевые события и завершился со счетом 5:3 в пользу украинцев.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе рассказали, пройдет ли в итоге Украина в раунд плей-офф.

Букмекеры считают фаворитом сборную Украины — 1.83 против 4.65, на ничью можно поставить за 3.60.

Искусственный интеллект считает, что Украина во второй раз обыграет Исландию, матч завершится со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Украина — Исландия и стартовые составы команд смотрите на LiveCup.Run.

