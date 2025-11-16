Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился своими впечатлениями от товарищеского матча с Чили, прошедшего на стадионе «Фишт», где Россия уступила со счетом 0:2.

Данил Круговой globallookpress.com

«Интересная игра, хоть результат и не порадовал.  Будем работать над ошибками.  Очень приятно было видеть столько болельщиков.  Спасибо вам!  В каждом городе игра сборной — настоящий праздник для нас всех.  Увидимся!  » — написал Круговой в своем телеграм-канале.

Ранее в ноябрьской международной паузе сборная России сыграла вничью против команды Перу (1:1).