Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился своими впечатлениями от товарищеского матча с Чили, прошедшего на стадионе «Фишт», где Россия уступила со счетом 0:2.
«Интересная игра, хоть результат и не порадовал. Будем работать над ошибками. Очень приятно было видеть столько болельщиков. Спасибо вам! В каждом городе игра сборной — настоящий праздник для нас всех. Увидимся! » — написал Круговой в своем телеграм-канале.
Ранее в ноябрьской международной паузе сборная России сыграла вничью против команды Перу (1:1).