Нападающий «Манчестер Сити» и сборной НорвегииЭрлинг Холанн прокомментировал предстоящий ключевой матч квалификации ЧМ-2026 против Италии, который состоится 16 ноября в 22:45 по московскому времени.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Это большая ответственность, и именно над этим я работаю с тех пор, как пришел в сборную в 2019 году. Теперь мы так близки, что можем... Не знаю, можно ли назвать это историей или как-то еще. Норвегия ни разу не проходила отбор, пока я в сборной, и это очень важно для меня. Повторюсь, я сделаю все возможное, чтобы это произошло», — сказал Холанн в интервью Goal.com.

Сборная Норвегии, возглавляющая группу, имеет 21 очко после семи матчей — на три балла больше, чем Италия, которая идёт второй с 18 очками.