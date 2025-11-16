Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо перед встречей с Норвегией в рамках квалификации ЧМ-2026 прокомментировал игру нападающего соперников Эрлинга Холанне.

«Невероятный игрок, машина. В своих действиях, в своей интерпретации игры он уникален, он лучше всех в мире, учитывая, что у всех разные характеристики. У них есть физическая мощь, скорость и четверка нападающих — как только ты ошибешься и дашь им пространство, они тебя наказывают», — цитирует слова Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

Сам Холанд в отборочном цикле ЧМ-2026 сыграл семь матчей за сборную Норвегии, забив 14 голов и отдав две голевые передачи.

Матч между сборными пройдет 16 ноября в 22:45 по московскому времени.