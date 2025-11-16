Завершился матч 19-го тура Первой лиги между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Туляки смогли обыграть хозяев поля со счетом 2:1.
На 69-й минуте защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков вывел гостей вперед после точного удара из-за пределов штрафной. Однако хозяева не сдались: на 75-й минуте Мигран Агеян отыграл один мяч, реализовав результативную комбинацию в штрафной.
А уже через четыре минуты — на 79-й — Резиуан Мирзов, выйдя один на один с вратарём после фола в штрафной, уверенно пробил с 11-метровой отметки и принес «Арсеналу» победу.
Результат матча
После 19 матчей тульский «Арсенал» набрал 26 очков и занимает 8-е место в таблице Первой лиги.
«Уфа», потерпев второе поражение подряд, осталась на 14-й позиции с 19 очками и продолжает борьбу за сохранение места в лиге