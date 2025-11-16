Завершился матч 19-го тура Первой лиги между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Туляки смогли обыграть хозяев поля со счетом 2:1.

Резиуан Мирзов globallookpress.com

На 69-й минуте защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков вывел гостей вперед после точного удара из-за пределов штрафной. Однако хозяева не сдались: на 75-й минуте Мигран Агеян отыграл один мяч, реализовав результативную комбинацию в штрафной.

А уже через четыре минуты — на 79-й — Резиуан Мирзов, выйдя один на один с вратарём после фола в штрафной, уверенно пробил с 11-метровой отметки и принес «Арсеналу» победу.

Результат матча Уфа Уфа 1:2 Арсенал Тула Тула 0:1 Penchikov D. 70' 1:1 Мигран Агеян 76' 1:2 Резиуан Мирзов 79' пен. Уфа: Александр Беленов, Александр Перченок, Александр Теняев, Иван Хомуха, Зелимхан Юсупов, Евгений Шляков, Шамиль Исаев ( Данил Ахатов 74' ), Мигран Агеян, Дилан Ортис, Mrzljak F. ( Алексей Барановский 46' ), Minatulaev O. ( Уильямс Чимези 74' ) Арсенал Тула: Михаил Цулая, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Penchikov D., Артём Попов, Тигран Аванесян, Ahlinvi M. ( Алан Цараев 67' ), Александр Трошечкин, Игорь Горбунов ( Амур Калмыков 84' ), Резиуан Мирзов, Максим Максимов ( Данил Липовой 84' ) Жёлтые карточки: Шамиль Исаев 9' (Уфа), Minatulaev O. 73' (Уфа), Евгений Шляков 90+5' (Уфа)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 50% Владение мячом 50% 4 Угловые удары 7

После 19 матчей тульский «Арсенал» набрал 26 очков и занимает 8-е место в таблице Первой лиги.

«Уфа», потерпев второе поражение подряд, осталась на 14-й позиции с 19 очками и продолжает борьбу за сохранение места в лиге