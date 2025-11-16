Завершился матч 19-го тура Первой лиги между «Уфой» и тульским «Арсеналом».  Туляки смогли обыграть хозяев поля со счетом 2:1.

Резиуан Мирзов
Резиуан Мирзов globallookpress.com

На 69-й минуте защитник «Арсенала» Даниил Пенчиков вывел гостей вперед после точного удара из-за пределов штрафной.  Однако хозяева не сдались: на 75-й минуте Мигран Агеян отыграл один мяч, реализовав результативную комбинацию в штрафной.

А уже через четыре минуты — на 79-й — Резиуан Мирзов, выйдя один на один с вратарём после фола в штрафной, уверенно пробил с 11-метровой отметки и принес «Арсеналу» победу.

Результат матча

УфаУфаУфа1:2Арсенал ТулаАрсенал ТулаТула
0:1 Penchikov D. 70' 1:1 Мигран Агеян 76' 1:2 Резиуан Мирзов 79' пен.
Уфа:  Александр Беленов,  Александр Перченок,  Александр Теняев,  Иван Хомуха,  Зелимхан Юсупов,  Евгений Шляков,  Шамиль Исаев (Данил Ахатов 74'),  Мигран Агеян,  Дилан Ортис,  Mrzljak F. (Алексей Барановский 46'),  Minatulaev O. (Уильямс Чимези 74')
Арсенал Тула:  Михаил Цулая,  Кирилл Большаков,  Эрвинг Ботака-Иобома,  Penchikov D.,  Артём Попов,  Тигран Аванесян,  Ahlinvi M. (Алан Цараев 67'),  Александр Трошечкин,  Игорь Горбунов (Амур Калмыков 84'),  Резиуан Мирзов,  Максим Максимов (Данил Липовой 84')
Жёлтые карточки:  Шамиль Исаев 9' (Уфа),  Minatulaev O. 73' (Уфа),  Евгений Шляков 90+5' (Уфа)

После 19 матчей тульский «Арсенал» набрал 26 очков и занимает 8-е место в таблице Первой лиги.

«Уфа», потерпев второе поражение подряд, осталась на 14-й позиции с 19 очками и продолжает борьбу за сохранение места в лиге