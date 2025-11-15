15 ноября в Лимасоле сборные Кипра и Австрии проведут матч в рамках квалификации на чемпионат мира. Старт игры в 20:00 мск.
Если для Кипра уже все понятно, то австрийцы продолжают борьбу за первое место. Сейчас гости с 15 очками возглавляют группу Н, однако за 2 тура до конца отбора боснийцы отстают всего на 2 пункта.
В прошлом туре Австрия потерпела первое поражение в розыгрыше, уступив сборной Румынии 0:1. Сегодня гости явно настроены показать, что это было недоразумением, ну а киприоты, которым уже ничего не светит, просто попали под горячую руку.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом с коэффициентом 1.93.
- Букмекеры предложили такие коэффициенты: 11.0 на победу сборной Кипра и 1.27 на победу сборной Австрии.
- Искусственный интеллект считает, что надо ставить на ничью 1:1.
Трансляция матча
Посмотреть прямую трансляцию матча Кипр — Австрия можно на сайте LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.