Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о возможности перехода в европейский клуб по ходу карьеры.

Александр Соболев globallookpress.com

«Есть ли желание уехать в Европу? Сейчас как будто уже без шансов, если честно говорить. Устроила бы меня Турция? Почему нет, можно попробовать.

У меня, наверное, нормальный шанс был уехать после группового этапа Лиги Европы. Была ли возможность перейти в "Кристал Пэлас"? Да, была. Но это было ещё до "Спартака", в Самаре. Почему не получилось? Потому что игр за сборную не было, а я уже молодым в то время не считался. Реально шанс был: пытались договориться, но не договорились. А я хотел туда… Ещё были "Бешикташ" и "Лечче" из Италии», — сказал Соболев в видео на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, что Соболев летом прошлого года перешел из «Спартака» в «Зенит».