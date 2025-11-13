Известный телекомментатор Виктор Гусев прокомментировал ничью сборной России в товарищеской встрече против команды Перу (1:1).

Эпизод матча Россия — Перу
Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Глупо и очень легко винить в этом голе Сафонова.  Разве кто-то мог бы радоваться победе с минимальным счетом по такой игре?  Лично я — нет.  Соперник был не самый сильный.  Плюс нужно учитывать отсутствие основных футболистов у сборной Перу.  Они долго добирались до Санкт-Петербурга.  Мне казалось, что мы разберемся с ними легче.  Сейчас костяк "армейцев" из ЦСКА сыграет против Чили.  Думаю, что в следующей игре нам будет попроще», — цитирует Гусева «Советский спорт».

Следующий матч сборной России состоится 15 ноября в Сочи против команды Чили.