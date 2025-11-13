Известный телекомментатор Виктор Гусев прокомментировал ничью сборной России в товарищеской встрече против команды Перу (1:1).

Эпизод матча Россия — Перу globallookpress.com

«Глупо и очень легко винить в этом голе Сафонова. Разве кто-то мог бы радоваться победе с минимальным счетом по такой игре? Лично я — нет. Соперник был не самый сильный. Плюс нужно учитывать отсутствие основных футболистов у сборной Перу. Они долго добирались до Санкт-Петербурга. Мне казалось, что мы разберемся с ними легче. Сейчас костяк "армейцев" из ЦСКА сыграет против Чили. Думаю, что в следующей игре нам будет попроще», — цитирует Гусева «Советский спорт».

Следующий матч сборной России состоится 15 ноября в Сочи против команды Чили.