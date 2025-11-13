13 ноября сборные Азербайджана и Исландии проведут матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Старт игры в 20:00 мск.
Азербайджан с одним пунктом замыкает таблицу D и уже явно лишился шансов на борьбу за место в основном турнире. В нынешней квалификации хозяева смогли зацепиться за ничью с Украиной (1:1). К этому матчу команда подошла с разницей 2:11 в качестве самой пропускающей команды группы. Основной вклад в это внесли исландцы и французы.
Исландия с 4 баллами занимает 3-е место. Команда борется за выход в стыковой раунд и сегодня наверняка попытается догнать Украину, которая сыграет с Францией. Таким образом, в случае победы у островитян есть все шансы на то, чтобы сравняться с украинской командой. При этом гости не побеждают третий тур — ничья и поражение с французами, недавние 2:5 с украинцами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Букмекеры дают 6.70 на победу Азербайджана и 1.52 на победу Исландии.
- Искусственный интеллект ожидает победы Исландии со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Азербайджан — Исландия смотрите на LiveCup.Run.
