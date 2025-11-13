13 ноября сборные Азербайджана и Исландии проведут матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Старт игры в 20:00 мск.

Азербайджан с одним пунктом замыкает таблицу D и уже явно лишился шансов на борьбу за место в основном турнире. В нынешней квалификации хозяева смогли зацепиться за ничью с Украиной (1:1). К этому матчу команда подошла с разницей 2:11 в качестве самой пропускающей команды группы. Основной вклад в это внесли исландцы и французы.

Исландия с 4 баллами занимает 3-е место. Команда борется за выход в стыковой раунд и сегодня наверняка попытается догнать Украину, которая сыграет с Францией. Таким образом, в случае победы у островитян есть все шансы на то, чтобы сравняться с украинской командой. При этом гости не побеждают третий тур — ничья и поражение с французами, недавние 2:5 с украинцами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Букмекеры дают 6.70 на победу Азербайджана и 1.52 на победу Исландии.

Искусственный интеллект ожидает победы Исландии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Азербайджан — Исландия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.