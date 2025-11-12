Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Эти изменения справедливые.  Потому что один хорошо работает и приходит на повышение.  Другой человек, который не справился со своими обязанностями, уходит.  Тем более у него закончился контракт.  Это хорошее усиление для "Локомотива".  Борис хорошо знает клуб, давно трудится в нем, его школа стала одной из лучших в стране в короткий период времени.  Это человек, который хорошо понимает футбол», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ротенберг сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.