Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

Юрий Семин globallookpress.com

«Эти изменения справедливые. Потому что один хорошо работает и приходит на повышение. Другой человек, который не справился со своими обязанностями, уходит. Тем более у него закончился контракт. Это хорошее усиление для "Локомотива". Борис хорошо знает клуб, давно трудится в нем, его школа стала одной из лучших в стране в короткий период времени. Это человек, который хорошо понимает футбол», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Ротенберг сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.