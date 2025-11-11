Клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон» объявил о заключении контракта с испанским опорником Ориолем Ромеу.

Ориоль Ромеу globallookpress.com

34-летний игрок подписал соглашение со «святыми» до конца сезона, находясь в статусе свободного агента.

«Ромеу был неотъемлемой частью команды, которая в 2016 году показала лучший результат в истории клуба в английской Премьер-лиге, в том же сезоне вышла в групповой этап Лиги Европы УЕФА, а годом позже дошла до финала Кубка английской лиги, где он получил награду "Игрок сезона" по версии болельщиков и игроков», — говорится на официальном сайте «Саутгемптона».

Ранее Ромеу уже играл «Саутгемптон» с 2015 по 2022 год, откуда перебрался в «Жирону», а затем в «Барселону», воспитанником которой является. Летом 2025 года он покинул стан каталонцев.