Нападающий «Локомотива»﻿ Вадим Раков, который выступает на правах аренды за «Крылья Советов»﻿, зимой перейдет в «Спартак»﻿. Об этом сообщил футбольный менеджер Тимур Гурцкая.

Вадим Раков globallookpress.com

«Новое приобретение Спартака, скорее всего, произойдет зимой. Россиянин — Раков. В свете лимита, который им нужен, и с учетом того, что это русская позиция, игрок может выступать на некоторых позициях»,﻿ — сказал Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат! ».

В текущем сезоне 20-летний Раков принял участие в 11 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом»﻿ действует до лета 2027 года.