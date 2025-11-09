Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

Сергей Семак globallookpress.com

«С полем, конечно, надо было делать более тонкие передачи, но сегодня не было возможности. Думаю, за исключением стартового отрезка, мы приблизились, немного исправили ситуацию. Но сегодняшняя осечка подпортила общее впечатление. Хотелось бы выиграть, тогда была бы нормальная оценка»,﻿ — передает слова Семака «Чемпионат».

В следующем туре «Зенит» сыграет с «Пари НН» 23 ноября. Сейчас команда Семака находится на третьем месте с 30 очками.