Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Мы создаем письмо, которое отправим в ЭСК РФС. Обратимся в комиссию по ряду моментов, конкретизировать сейчас не будем»,﻿ — сказал Газизов в интервью «СЭ».

Матч прошёл 8 ноября в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершился победой ЦСКА с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Кирилла Глебова на 75-й минуте.

После 15 туров «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице с 14 очками, а ЦСКА, набрав 33 очка, лидирует в чемпионате.