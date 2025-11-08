В 15-м туре РПЛ «Динамо» Мх примет ЦСКА. Игра состоится 8 ноября в 16:30 по мск.
«Динамо» в прошлом туре обыграло «Крылья Советов» и благодаря этому покинуло зону стыковых матчей. Чтобы удержаться выше 13-й строчки, хозяевам нужно развивать успех, хоть сегодня это будет непросто.
ЦСКА устроит только победа, поскольку клуб борется за лидерство с «Краснодаром» и отстает на 2 пункта. «Армейцы» победили в последних двух турах, обыграв «Крылья Советов» и «Пари НН».
На неделе «Динамо» обыграло ЦСКА в матче плей-офф Кубка России. Это была первая победа клуба в рамках очных противостояний с московским коллективом.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры предлагают 3.20 на победу «Динамо» и 2.39 на победу ЦСКА.
- Искусственный интеллект на фоне недавнего успеха хозяев пророчит им победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
