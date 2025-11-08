В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Гамбург» дома отобрал очки у дортмундской «Боруссии» — 1:1.
Автором первого гола на 64-й минуте стал английский центральный полузащитник «шмелей» Карни Чуквуэмека.
«Гамбург» смог отыграться на 90+7-й минуте после точного удара Рангсфорда Конигсдоффера.
Результат матча
ГамбургГамбург1:1Боруссия ДДортмунд
0:1 Карни Чуквуэмека 64' 1:1 Рансфорд Кёнигсдёрффер 90+7'
Гамбург: Даниэл Фернандеш, Лука Вушкович, Джордан Торунарига (Фабио Бальде 89'), Миро Мухайм, Николас Капальдо (Гонсалу Рамуш 89'), Георгий Гочолеишвили (Вильям Микельбренсис 74'), Альберт Самби Локонга, Николай Ремберг, Райан Филипп (Роберт Глатцель 74'), Жан-Люк Домпе, Юссуф Поульсен (Рансфорд Кёнигсдёрффер 62')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон, Нико Шлоттербек, Вальдемар Антон, Карни Чуквуэмека (Феликс Нмеча 82'), Паскаль Грос (Марсель Забитцер 90'), Эмре Джан, Серу Гирасси (Аарон Ансельмино 90'), Максимилиан Байер (Карим Адейеми 66'), Джоб Беллингем
Жёлтые карточки: Юссуф Поульсен 12' — Карим Адейеми 90+4'
В 11-м туре «Боруссия» Д примет «Штутгарт», а «Гамбург» отправится в гости к «Аугсбургу».