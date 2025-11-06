В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций «Майнц» в родных стенах выиграл у «Фиорентины» со счетом 2:1.

На гол Симона Сома в первом тайме хозяева ответили точными ударами Бенедикта Холлербаха и Ли Джэ Сона во второй половине встречи.

Результат матча Майнц Майнц 1:1 Фиорентина Флоренция 0:1 Симон Зом 16' 1:1 Бенедикт Холлербах 68' Майнц: Робин Центнер, Данни да Коста, Филипп Мвене ( Сильван Видмер 46' ), Леннард Малоуни ( Кайсю Сано 60' ), Доминик Кор, Надим Амири ( Вильям Вик 81' ), Пауль Небель ( Бенедикт Холлербах 65' ), Арминдо Зиб ( Ли Джэ Сон 60' ), Нельсон Вайпер, Kacper Potulski, Sota Kawasaki Фиорентина: Томмасо Мартинелли, Никколо Фортини, Лука Раньери, Роб Холдинг ( Пьетро Комуццо 69' ), Марин Понграчич, Якопо Фаццини, Шер Ндур ( Мойзе Кин 59' ), Ханс Николусси Кавилья, Симон Зом ( Николо Фаджоли 85' ), Роберто Пикколи ( Роландо Мандрагора 59' ), Dodo Жёлтые карточки: Леннард Малоуни 48', Пауль Небель 62', Надим Амири 67' — Шер Ндур 50', Роб Холдинг 63'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 6 Удары мимо 5 44 Владение мячом 56 2 Угловые удары 2 1 Офсайды 1 19 Фолы 11

У «Майнца» стало 9 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» осталось 6 баллов и пятая строчка.

В параллельной встрече «Самсунспор» разгромил «Хамрун» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Карло Хольсе, Эмре Кылынч и Мариус.

В активе «Самсунспора» теперь 9 очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Хамруна» нет зачетных баллов и 35-я строчка.

И, наконец, «Сигма» на выезде взяла верх над «Ноа» со счетом 2:1. На голы Филипа Славичека и Абдулайе Силлы хозяева ответили забитым мячом Нардина Мулахусейновича.

У «Сигмы» стало 4 очка и 16-е место в турнирной таблице, «Ноа» (4) — 15-й.