В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций «Майнц» в родных стенах выиграл у «Фиорентины» со счетом 2:1.

На гол Симона Сома в первом тайме хозяева ответили точными ударами Бенедикта Холлербаха и Ли Джэ Сона во второй половине встречи.

0:1 Симон Зом 16' 1:1 Бенедикт Холлербах 68'
Майнц:  Робин Центнер,  Данни да Коста,  Филипп Мвене (Сильван Видмер 46'),  Леннард Малоуни (Кайсю Сано 60'),  Доминик Кор,  Надим Амири (Вильям Вик 81'),  Пауль Небель (Бенедикт Холлербах 65'),  Арминдо Зиб (Ли Джэ Сон 60'),  Нельсон Вайпер,  Kacper Potulski,  Sota Kawasaki
Фиорентина:  Томмасо Мартинелли,  Никколо Фортини,  Лука Раньери,  Роб Холдинг (Пьетро Комуццо 69'),  Марин Понграчич,  Якопо Фаццини,  Шер Ндур (Мойзе Кин 59'),  Ханс Николусси Кавилья,  Симон Зом (Николо Фаджоли 85'),  Роберто Пикколи (Роландо Мандрагора 59'),  Dodo
Жёлтые карточки:  Леннард Малоуни 48',  Пауль Небель 62',  Надим Амири 67'  —  Шер Ндур 50',  Роб Холдинг 63'

У «Майнца» стало 9 очков и третье место в турнирной таблице.  В активе «Фиорентины» осталось 6 баллов и пятая строчка.

В параллельной встрече «Самсунспор» разгромил «Хамрун» со счетом 3:0.  Забитыми мячами отметились Карло Хольсе, Эмре Кылынч и Мариус.

В активе «Самсунспора» теперь 9 очков и первое место в турнирной таблице.  В активе «Хамруна» нет зачетных баллов и 35-я строчка.

И, наконец, «Сигма» на выезде взяла верх над «Ноа» со счетом 2:1.  На голы Филипа Славичека и Абдулайе Силлы хозяева ответили забитым мячом Нардина Мулахусейновича.

У «Сигмы» стало 4 очка и 16-е место в турнирной таблице, «Ноа» (4) — 15-й.