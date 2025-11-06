В матче третьего тура общего этапа Лиги конференций «Майнц» в родных стенах выиграл у «Фиорентины» со счетом 2:1.
На гол Симона Сома в первом тайме хозяева ответили точными ударами Бенедикта Холлербаха и Ли Джэ Сона во второй половине встречи.
Результат матча
У «Майнца» стало 9 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Фиорентины» осталось 6 баллов и пятая строчка.
В параллельной встрече «Самсунспор» разгромил «Хамрун» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Карло Хольсе, Эмре Кылынч и Мариус.
В активе «Самсунспора» теперь 9 очков и первое место в турнирной таблице. В активе «Хамруна» нет зачетных баллов и 35-я строчка.
И, наконец, «Сигма» на выезде взяла верх над «Ноа» со счетом 2:1. На голы Филипа Славичека и Абдулайе Силлы хозяева ответили забитым мячом Нардина Мулахусейновича.
У «Сигмы» стало 4 очка и 16-е место в турнирной таблице, «Ноа» (4) — 15-й.