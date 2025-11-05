Сборная Испании﻿ совместно с Adidas﻿ представила новую форму к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Форма сборной Испании Сайт сборной Испании

Новая домашняя форма выполнена в красно-синей цветовой гамме с тонкими желтыми вертикальными полосками, вдохновлёнными национальным флагом и гербом Испании. На задней стороне горловины располагается надпись España﻿, отражающая дух нации.

Дизайн соединяет в себе историческую визуальную идентичность и традиции с современной и авангардной эстетикой, символизируя свободный стиль игры и новые взгляды на футбол. Форму создали с целью объединения всех поколений болельщиков и поддержки игроков в сложных игровых ситуациях.