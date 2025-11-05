В матче 1/4 финала Кубка России махачкалинское «Динамо» примет ЦСКА. Первая игра раунда состоится 5 ноября в 18:15 мск.

Команды пересекутся в третий раз за свою историю и перед поединком ЦСКА выглядит более интересно. «Армейцы» выиграли 4 из 5 матчей во всех турнирах. единственное поражение команда потерпела от «Локомотива» в РПЛ. Свою группу в Кубке москвичи выиграли с 13 очками на счету.

«Динамо» в принципе уже добилось хорошего результата, пройдя в плей-офф Пути РПЛ. Команда стала второй в квартете С, уступив «Спартаку» по дополнительным показателям. Хозяева победили в своем последнем поединке, одолев «Крылья Советов», однако до этого они не могли победить на протяжении четырех выступлений.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 3.25 на победу «Динамо» и 2.33 на победу ЦСКА.

Искусственный интеллект предсказал ничью 1:1.

Трансляция матча

