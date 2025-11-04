Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Скоро, но я думаю, что буду готов. Конечно, будет тяжело. Да, будет трудно. Наверное, я буду плакать, да. Это нормально. И я из тех, кто легко расплачется. Я не держу свои чувства в себе. Я искренен. Я открытый человек. Будет очень тяжело, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет. Так что, думаю, я справлюсь с этим давлением», — заявил Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что в настоящий момент Роналду 40 лет. В следующем году он планирует выступить на чемпионате мира.