Нападающий саудовского «Аль‑Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры футболиста.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Скоро, но я думаю, что буду готов.  Конечно, будет тяжело.  Да, будет трудно.  Наверное, я буду плакать, да.  Это нормально.  И я из тех, кто легко расплачется.  Я не держу свои чувства в себе.  Я искренен.  Я открытый человек.  Будет очень тяжело, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет.  Так что, думаю, я справлюсь с этим давлением», — заявил Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что в настоящий момент Роналду 40 лет.  В следующем году он планирует выступить на чемпионате мира.