Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал возможное участие на чемпионате мира 2026 года.

Лионель Месси globallookpress.com

«У меня есть желание сыграть на ЧМ-2026. Причем очень сильное. Но также важно чувствовать себя в хорошей форме, быть полезным команде и выступать на высочайшем уровне.

Играть за сборную — это всегда особенные эмоции, а на чемпионате мира — тем более. Уверен, турнир получится уникальным, организация будет отличной, хоть перелёты между США, Канадой и Мексикой и окажутся непростыми. Конечно, было бы великолепно снова выйти на поле на чемпионате мира, попытаться защитить титул и испытать это ещё раз», — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, в 2022 году Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, одолев в финале сборную Франции в серии пенальти.