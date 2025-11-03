В матче 17-го тура Первой лиги «Уфа» уверенно победила красноярский «Енисей» со счетом 3:0.

Дилан Ортис globallookpress.com

На 7-й минуте колумбиец Дилан Ортис открыл счет, затем на 57-й минуте полузащитник Алан Хабалов увеличил преимущество хозяев поля. В самом конце встречи, на 79-й минуте, Ортис оформил дубль.

Результат матча Уфа Уфа 3:0 Енисей Красноярск Жёлтая карточка: Евгений Шляков 50' (Уфа)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 1 Удары мимо 0 44% Владение мячом 56% 5 Угловые удары 7

Эта победа позволила «Уфе» набрать 19 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице. «Енисей» с 17 очками остается на 14-й строчке после 17 сыгранных матчей.