В матче 17-го тура Первой лиги «Уфа» уверенно победила красноярский «Енисей» со счетом 3:0.

Дилан Ортис
Дилан Ортис globallookpress.com

На 7-й минуте колумбиец Дилан Ортис открыл счет, затем на 57-й минуте полузащитник Алан Хабалов увеличил преимущество хозяев поля.  В самом конце встречи, на 79-й минуте, Ортис оформил дубль.

Результат матча

УфаУфаУфа3:0ЕнисейЕнисейКрасноярск
Жёлтая карточка:  Евгений Шляков 50' (Уфа)

Эта победа позволила «Уфе» набрать 19 очков и подняться на 10-е место в турнирной таблице.  «Енисей» с 17 очками остается на 14-й строчке после 17 сыгранных матчей.