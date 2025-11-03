«Лион» близок к подписанию арендного соглашения с «Реалом» по нападающему «сливочных» Эндрику. Об этом сообщает L'Équipe.

Эндрик — нападающий «Реала» globallookpress.com

Стало известно, что Эндрик готов перейти в «Лион». Форвард уже разговаривал по телефону с португальским тренером «Лиона» Паулу Фонсекой.

Отмечается, что французский клуб уже почти достиг договоренности с «Реалом» по аренде футболиста до конца нынешнего сезона без права выкупа.

В нынешнем сезоне Эндрик провел за «сливочных» лишь 1 матч в рамках Примеры и не отметился результативными действиями.