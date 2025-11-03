В 17-м туре Первой лиги Волгоградский «Ротор» в домашнем матче уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Милош Брнович
Милош Брнович globallookpress.com

Счет в матче открыл защитник туляков Даниилл Пенчиков на 13-й минуте.  Через четыре минуты полузащитник «Ротора» Артем Симонян сравнял счет.  Победный гол на свой счет записал полузащитник «Арсенала» Милош Брнович, отправив мяч в сетку на 39-й минуте поединка.

После этого матча «Ротор» остался на пятой строчке с 26-ю очками, а туляки смогли подняться на десятую строчку.  Теперь в активе ﻿﻿﻿﻿﻿«Арсенала» 20 баллов.