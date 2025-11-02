В матче десятого тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде переиграл «Кремонезе» со счетом 2:1.

Лучанно Спаллетти globallookpress.com

В составе туринцев в первом тайме смог забить Филип Костич, во втором — Андреа Камбьясо. За хозяев отличился Джейми Варди.

Отметим, что это был первый матч для Лучано Спаллетти у руля «Ювентуса».

Результат матча Кремонезе Кремона 1:2 Ювентус Турин 0:1 Филип Костич 2' 0:2 Андреа Камбьязо 68' 1:2 Джейми Варди 83' Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Томмазо Барбьери, Романо Флориани Муссолини ( Франко Васкес 71' ), Филиппо Терраччано ( Деннис Йонсен 81' ), Мартин Пайеро, Варрен Бондо ( Джереми Сармиенто 62' ), Яри Вандепутте, Федерико Бонаццоли ( Микаил Файе 72' ), Джейми Варди Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам ( Жоау Мариу 79' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни ( Джонатан Дэвид 85' ), Филип Костич, Луа Опенда ( Шику Консейсау 64' ), Душан Влахович ( Даниэле Ругани 85' ) Жёлтая карточка: Маттео Бьянкетти 74' (Кремонезе)

Статистика матча 2 Удары в створ 5 2 Удары мимо 7 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 10 Фолы 14

Туринцы смогли набрать 18 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» (14) — девятый.