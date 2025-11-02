В матче десятого тура итальянской Серии А «Ювентус» на выезде переиграл «Кремонезе» со счетом 2:1.
В составе туринцев в первом тайме смог забить Филип Костич, во втором — Андреа Камбьясо. За хозяев отличился Джейми Варди.
Отметим, что это был первый матч для Лучано Спаллетти у руля «Ювентуса».
Результат матча
КремонезеКремона1:2ЮвентусТурин
0:1 Филип Костич 2' 0:2 Андреа Камбьязо 68' 1:2 Джейми Варди 83'
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Томмазо Барбьери, Романо Флориани Муссолини (Франко Васкес 71'), Филиппо Терраччано (Деннис Йонсен 81'), Мартин Пайеро, Варрен Бондо (Джереми Сармиенто 62'), Яри Вандепутте, Федерико Бонаццоли (Микаил Файе 72'), Джейми Варди
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Андреа Камбьязо, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам (Жоау Мариу 79'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Джонатан Дэвид 85'), Филип Костич, Луа Опенда (Шику Консейсау 64'), Душан Влахович (Даниэле Ругани 85')
Жёлтая карточка: Маттео Бьянкетти 74' (Кремонезе)
Туринцы смогли набрать 18 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице, «Кремонезе» (14) — девятый.