Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал мечтой возможность выиграть чемпионат мира 2026 года.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«То, что мы не выигрывали в течение 24 лет, является тяжелым бременем. Будем надеяться, что они не превратятся в 28. Мы хотим выиграть и не скрываем этого. Хотел бы видеть финал между Бразилией и Италией, это было бы здорово для меня в эмоциональном плане», — приводит слова Анчелотти портал Rai.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале мундиаля в Катаре команда под руководством Лионеля Скалони была сильнее сборной Франции. Основное время завершилось со счетом 3:3, а в серии пенальти французы уступили — 2:4.