«Боруссия» Д одержала победу над «Аугсбургом» (1:0) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.
Единственный гол в этом матче записал на свой счет нападающий «шмелей» Серу Гирасси на 37-й минуте.
Результат матча
АугсбургАугсбург0:1Боруссия ДДортмунд
0:1 Серу Гирасси 37'
Аугсбург: Финн Дамен, Ноакай Банкс, Крислен Матсима, Кевен Шлоттербек, Робин Фелльхауэр (Самюэль Эссенде 82'), Димитрис Яннулис (Исмаэль Гарби 77'), Хан-Ноа Массенго (Anton Kade 63'), Эльвис Реджбечай, Фабиан Ридер, Мерт Кёмюр (Элиас Саад 63'), Алексис Клод-Морис (Филлип Тиц 82')
Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту (Юлиан Рюэрсон 74'), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Аарон Ансельмино, Карни Чуквуэмека (Даниэль Свенссон 62'), Паскаль Грос, Феликс Нмеча (Джоб Беллингем 62'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карим Адейеми 90'), Максимилиан Байер (Марсель Забитцер 75')
Жёлтые карточки: Эльвис Реджбечай 49', Димитрис Яннулис 49', Фабиан Ридер 65', Филлип Тиц 82' — Грегор Кобель 67'
После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 15-й строчке с 7-ю баллами.