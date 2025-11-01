После этого матча «Боруссия» Д занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 20-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 15-й строчке с 7-ю баллами.

Единственный гол в этом матче записал на свой счет нападающий «шмелей» Серу Гирасси на 37-й минуте.

«Боруссия» Д одержала победу над «Аугсбургом» (1:0) в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги.

