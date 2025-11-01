Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим признался, что в определённый момент задумывался о возможном уходе с должности.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Были периоды, когда мне действительно было тяжело, и я думал, что, возможно, это не моё. Но сейчас всё иначе. Сегодня я уверен, что это было лучшее решение в моей жизни, и я хочу продолжать работать здесь», — приводит слова Аморима BBC.

40-летний специалист возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года. С тех пор команда провела под его руководством 52 матча во всех турнирах. В текущем сезоне «Юнайтед» одержал 5 побед в 9 турах АПЛ и с 16 очками располагается на 6-й строчке в таблице.