Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара».

«Спартак»
«Спартак» globallookpress.com

«Шансы на победу есть всегда. "Спартак" непредсказуем, никто не знает, как он выйдет играть, в какую схему.  В каждом матче "Спартак" разный, тренер меняет тактические построения.  Прошлой осенью они играли в открытый футбол, без проблем победили "Краснодар".

Удивит ли победа "Спартака"?  Удивлением не станет, по составу команда может обыграть любого», — цитирует Шикунова «Матч ТВ».

Матч состоится в воскресенье, 2 ноября.  Начало игры в Краснодаре в 19:30 мск.