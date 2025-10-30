Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче московской команды против «Краснодара».

«Шансы на победу есть всегда. "Спартак" непредсказуем, никто не знает, как он выйдет играть, в какую схему. В каждом матче "Спартак" разный, тренер меняет тактические построения. Прошлой осенью они играли в открытый футбол, без проблем победили "Краснодар".

Удивит ли победа "Спартака"? Удивлением не станет, по составу команда может обыграть любого», — цитирует Шикунова «Матч ТВ».

Матч состоится в воскресенье, 2 ноября. Начало игры в Краснодаре в 19:30 мск.