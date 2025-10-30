В матче 9-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах победил «Фиорентину» со счетом 3:0.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Хакан Чалханоглу (дважды) и Петар Сучич.

Результат матча Интер Милан 3:0 Фиорентина Флоренция 1:0 Хакан Чалханоглу 66' 2:0 Petar Sucic 71' 3:0 Хакан Чалханоглу 88' пен. Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Алессандро Бастони ( Давиде Фраттези 89' ), Дензел Дюмфрис ( Карлос Аугусто 77' ), Федерико Димарко, Николо Барелла ( Пётр Зелиньски 85' ), Хакан Чалханоглу, Франческо Пио Эспозито ( Анж-Йоан Бонни 77' ), Лаутаро Мартинес ( Луис Энрике 90' ), Petar Sucic Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс ( Никколо Фортини 78' ), Маттиа Вити, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Шер Ндур, Роландо Мандрагора ( Эдин Джеко 76' ), Симон Зом ( Николо Фаджоли 63' ), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон ( Якопо Фаццини 63' ), Dodo Жёлтые карточки: Франческо Пио Эспозито 65' — Маттиа Вити 49' Красная карточка: Маттиа Вити 86' (Фиорентина)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 6 Удары мимо 3 64 Владение мячом 36 6 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 11 Фолы 16

В активе «Интера» стало 18 очков и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Фиорентины» осталось 4 балла и 19-я строчка.

В параллельной игре «Кремонезе» на выезде выиграл у «Дженоа» со счетом 2:0.

Автором дубля в данном поединке стал Федерико Бонаццоли.

«Кремонезе» набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» осталось 3 балла и последняя строчка.

И, наконец, «Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью 0:0.

У «Болоньи» стало 15 очков и шестое место, «Торино» (12) — 11-й.