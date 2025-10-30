В матче 9-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах победил «Фиорентину» со счетом 3:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Хакан Чалханоглу (дважды) и Петар Сучич.
Результат матча
ИнтерМилан3:0ФиорентинаФлоренция
1:0 Хакан Чалханоглу 66' 2:0 Petar Sucic 71' 3:0 Хакан Чалханоглу 88' пен.
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Алессандро Бастони (Давиде Фраттези 89'), Дензел Дюмфрис (Карлос Аугусто 77'), Федерико Димарко, Николо Барелла (Пётр Зелиньски 85'), Хакан Чалханоглу, Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни 77'), Лаутаро Мартинес (Луис Энрике 90'), Petar Sucic
Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс (Никколо Фортини 78'), Маттиа Вити, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо, Шер Ндур, Роландо Мандрагора (Эдин Джеко 76'), Симон Зом (Николо Фаджоли 63'), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Якопо Фаццини 63'), Dodo
Жёлтые карточки: Франческо Пио Эспозито 65' — Маттиа Вити 49'
Красная карточка: Маттиа Вити 86' (Фиорентина)
В активе «Интера» стало 18 очков и третье место в турнирной таблице Серии А. У «Фиорентины» осталось 4 балла и 19-я строчка.
В параллельной игре «Кремонезе» на выезде выиграл у «Дженоа» со счетом 2:0.
Автором дубля в данном поединке стал Федерико Бонаццоли.
«Кремонезе» набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. У «Дженоа» осталось 3 балла и последняя строчка.
И, наконец, «Болонья» и «Дженоа» сыграли вничью 0:0.
У «Болоньи» стало 15 очков и шестое место, «Торино» (12) — 11-й.