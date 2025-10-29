Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Зенитом» и «Локомотивом».

Фрагмент матча «Зенит» — «Локомотив» globallookpress.com

«От матча между "Зенитом" и "Локомотивом" жду именно футбола. Думаю, у железнодорожников шансы на победу будут, как мы видим, команда Семака их предоставляет практически всем командам. Но "Зенит" всё прекрасно понимает, что с таким подбором игроков нужно побеждать.

"Локомотив" в этом сезоне стопроцентно будет бороться за пятерку. Когда у тебя есть такой Батраков, который не сбавляет обороты, плюс сделаны грамотные подписания в виде Бакаева, Комличенко, Руденко, ничего удивительного нет, что они идут в группе лидеров. "Зенит" сам себе создает интригу, но он для меня всё равно остается лидером в этой чемпионской гонке», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч между командами пройдет 1 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало матча — 20:15 по Москве.