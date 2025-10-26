В матче десятого тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах переиграл «Барселону» со счетом 2:1.
Открыли счет хозяева усилиями Килиана Мбаппе на 22-й минуте. На 38-й минуте Фермин Лопес смог восстановить статус-кво, а на 43-й минуте Джуд Беллингем принес победу команде из Мадрида.
Результат матча
Реал МадридМадрид2:1БарселонаБарселона
У «Реала» стало 27 очков и он закрепился на первой строчке в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 22 баллами осталась на втором месте.