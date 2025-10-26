У «Реала» стало 27 очков и он закрепился на первой строчке в турнирной таблице Примеры. «Барселона» с 22 баллами осталась на втором месте.

Барселона: Робин Центнер, Сильван Видмер, Филипп Мвене, Штефан Белл, Данни да Коста, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Кайсю Сано, Надим Амири, Доминик Кор, Бенедикт Холлербах

Открыли счет хозяева усилиями Килиана Мбаппе на 22-й минуте. На 38-й минуте Фермин Лопес смог восстановить статус-кво, а на 43-й минуте Джуд Беллингем принес победу команде из Мадрида.

В матче десятого тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах переиграл «Барселону» со счетом 2:1.

