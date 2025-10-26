В матче десятого тура испанской Примеры «Реал» в родных стенах переиграл «Барселону» со счетом 2:1.

Хаби Алонсо (главный тренер «Реала») globallookpress.com

Открыли счет хозяева усилиями Килиана Мбаппе на 22-й минуте.  На 38-й минуте Фермин Лопес смог восстановить статус-кво, а на 43-й минуте Джуд Беллингем принес победу команде из Мадрида.

Результат матча

Реал МадридМадридРеал Мадрид2:1БарселонаБарселонаБарселона
У «Реала» стало 27 очков и он закрепился на первой строчке в турнирной таблице Примеры.  «Барселона» с 22 баллами осталась на втором месте.