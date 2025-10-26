В матче 10-го тура испанской Примеры «Сельта» вырвала победу у «Осасуны» со счетом 3:2.
В составе хозяев забил дважды Анте Будимир, а за гостей дублем отличился Ферран Ютгла, а еще один гол на счету Пабло Дюрана.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:2СельтаВиго
0:1 Ферран Жуджла 26' 1:1 Анте Будимир 37' пен. 2:1 Анте Будимир 45+1' 2:2 Ферран Жуджла 69'
Осасуна: Серхио Эррера, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Абель Бретонес, Хон Монкайола, Асьер Осамбела, Лукас Торро, Мойсес Гомес, Рубен Гарсия (Рауль Гарсия 72'), Анте Будимир, Виктор Муньос
Сельта: Йонуц Раду, Дамиан Родригес (Уго Сотело 61'), Серхио Каррейра, Маркос Алонсо, Джозеф Айду, Ману Фернандес, Михайло Ристич (Оскар Мингуэза 61'), Илаш Мориба, Борха Иглесиас, Брайан Сарагоса (Пабло Дуран 75'), Ферран Жуджла
Жёлтые карточки: Алехандро Катена 62' — Ферран Жуджла 13', Ману Фернандес 35', Дамиан Родригес 53', Борха Иглесиас 66'
У «Осасуны» осталось 10 очков и 14-е место в турнирной таблице Примеры. В активе «Сельты» теперь тоже 10 баллов и 13-я строчка.