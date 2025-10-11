11 октября в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» состоится поединок группы Е квалификации на чемпионат мира между сборными Испании и Грузии. Начало в 21:45 мск.

Испанцам нужна очередная победа. Она позволит «Красной фурии» набрать 9 очков и закрепиться на вершине таблицы, оставив Грузию далеко позади. Перед этим Испания не оставила шансов Турции (6:0) и Болгарии (3:0).

Грузия проиграла 2:3 Турции, но после этого со счетом 3:0 разгромила Болгарию. Благодаря разнице голов грузины вышли на 2-е место. Положение шаткое. Гостям придется очень сильно постараться, чтобы победить. Однако как показывают последние 5 матчей против Испании, для «крестоносцев» это неподъемная задача.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Испания — фаворит букмекеров за 1.16, тогда как на победу Грузии они дают 18.0, на ничью — 8.05.

Искусственный интеллект уверен в победе сборной Испании со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Грузия смотрите на LiveCup.Run.

