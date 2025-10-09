Финляндия одержала волевую победу над Литвой (2:1) в матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.
У Литвы единственный гол забил Пиюс Ширвис на 25-й минуте.
В составе Финляндии отличились Беньямин Кялльман на 48-й минуте и Адам Мархиев на 55-й минуте.
Результат матча
ФинляндияХельсинки2:1ЛитваВильнюс
0:1 Пиюс Ширвис 25' 1:1 Беньямин Кялльман 48' 2:1 Адам Мархиев 55'
Финляндия: Вильями Синисало, Николай Алхо, Вилле Коски, Роберт Иванов, Адам Мархиев (Робин Лод 61'), Каан Кайринен, Оливер Антман (Адам Штоль 83'), Йоэль Похьянпало, Беньямин Кялльман (Каспер Терхо 65'), Juho Lahteenmaki (Матти Пельтола 83'), Leo Walta (Топи Кескинен 83')
Литва: Томас Шведкаускас, Артемиюс Тутишкинас, Эдвинас Гирдвайнис, Вилиус Армалас (Nauris Petkevicius 77'), Пиюс Ширвис, Гвидас Гинейтис, Модестас Воробьёвас, Паулюс Голубицкас (Элигиюс Янкаускас 60'), Юстас Ласицкас, Гитис Паулаускас (Гратас Сиргедас 77'), Артур Должников (Выкинтас Сливка 60')
Жёлтые карточки: Роберт Иванов 72', Топи Кескинен 90+4' — Артур Должников 14'
После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе G с 10-ю очками в активе. Литва — на 4-й позиции (3).