После этого матча Финляндия занимает 3-е место в группе G с 10-ю очками в активе. Литва — на 4-й позиции (3).

В составе Финляндии отличились Беньямин Кялльман на 48-й минуте и Адам Мархиев на 55-й минуте.

У Литвы единственный гол забил Пиюс Ширвис на 25-й минуте.

Финляндия одержала волевую победу над Литвой (2:1) в матче 7-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года.

