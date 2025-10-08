Завершились три встречи африканского отборочного раунда ЧМ-2026.
Гана в гостях разгромила ЦАР — 5:0.
Голы на счету Мохамеда Салису (21'), Томаса Парти (52'), Джордана Айю (69', 72') и Камалдина Сулейманы (87').
В одной из параллельных встреч Мадагаскар обыграл Коморские острова — 2:1.
У гостей голы на счету Клемана Кутюра на 11-й минуте встречи и Эль-Хадари Рахериниайны на 73-й минуте.
Единственный мяч за хозяев забил Рафики Саид на 82-й минуте.
В другой игре Мали оказался сильнее Чада — 2:0.
Дубль на счету Камори Думбия, забившего на 19-й и 74-й минутах.
Гана с 22 очками возглавляет группу, с 19 баллами на второй строчке расположился Мадагаскар. Мали и Коморские острова набрали по 15 очков и делят 3-4 места. ЦАР (5) — пятый, Чад (1) — последний, шестой.