Гана с 22 очками возглавляет группу, с 19 баллами на второй строчке расположился Мадагаскар. Мали и Коморские острова набрали по 15 очков и делят 3-4 места. ЦАР (5) — пятый, Чад (1) — последний, шестой.

Дубль на счету Камори Думбия , забившего на 19-й и 74-й минутах.

В другой игре Мали оказался сильнее Чада — 2:0.

Единственный мяч за хозяев забил Рафики Саид на 82-й минуте.

У гостей голы на счету Клемана Кутюра на 11-й минуте встречи и Эль-Хадари Рахериниайны на 73-й минуте.

В одной из параллельных встреч Мадагаскар обыграл Коморские острова — 2:1.

Голы на счету Мохамеда Салису (21'), Томаса Парти (52'), Джордана Айю (69', 72') и Камалдина Сулейманы (87').

