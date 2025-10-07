Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, права на которого по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед», не собирается возвращаться в английский клуб, сообщает TeamTalk.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, 27-летний форвард намерен продолжить карьеру в составе каталонцев. Руководство «Барселоны» также заинтересовано в том, чтобы заключить с игроком полноценный контракт. Окончательно переход могут оформить летом 2026 года, когда истечёт срок аренды.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что Рашфорд сам хочет остаться в Испании и продолжать выступления за «Барселону».

Рашфорд перешел в испанский клуб в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 он провел 10 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.