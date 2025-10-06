Экс-наставник «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о будущем в «Спартаке» Деяна Станковича.

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«Понятно, что "Спартак" все время хочет быть на самом верху, это однозначно.  Сегодня команда не на самом верху.  Они на шестом месте, и это — не место "Спартака".  Не скажу, что "Спартак" провально проводит матчи, но руководству виднее.

Согласился ли бы я?  Я бы, конечно, пошел в "Спартак".  Давление?  Я лично в этой жизни ничего не боюсь.  Любой российский тренер пошел бы в "Спартак", но мне мало верится в то, что будут приглашать тренера из нашей страны.  Я — реалист.  Буду ждать приглашений и принимать решение», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице РПЛ.