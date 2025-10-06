Экс-наставник «Ахмат» Сергей Ташуев высказался о будущем в «Спартаке» Деяна Станковича.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Понятно, что "Спартак" все время хочет быть на самом верху, это однозначно. Сегодня команда не на самом верху. Они на шестом месте, и это — не место "Спартака". Не скажу, что "Спартак" провально проводит матчи, но руководству виднее.

Согласился ли бы я? Я бы, конечно, пошел в "Спартак". Давление? Я лично в этой жизни ничего не боюсь. Любой российский тренер пошел бы в "Спартак", но мне мало верится в то, что будут приглашать тренера из нашей страны. Я — реалист. Буду ждать приглашений и принимать решение», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице РПЛ.