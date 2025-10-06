Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри пропустит матчи отборочного цикла ЧМ-2026 против Грузии и Болгарии из-за повреждения, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Сообщается, что игрок не сможет принять участие в играх по итогам медицинского обследования, проведенного его клубом в медицинской службе RFEF.

Испанцы набрали шесть очков в двух матчах и возглавляет таблицу группы Е в отборе ЧМ-2026. Грузия (3 очка) идёт второй, Турция (3) — третьей, Болгария (0) — четвёртой.