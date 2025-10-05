5 октября в Калининграде «Балтика» примет махачкалинское «Динамо» в рамках поединка 11-го тура российской Премьер-лиги. Начало в 19:00 мск.
У «Балтики» 17 очков и 7-е место в турнирной таблице. Клуб без побед уже третий тур. В последнем матче хозяева проиграли ЦСКА 0:1, до этого были нулевые ничьи с «Зенитом» и «Ростовом».
«Динамо» имеет 10 пунктов и 12-е место. Махачкалинцы выиграли один матч из пяти последних. Речь идет о встрече с московским «Динамо». В последних турах гости сыграли нулевую с «Сочи» и разошлись со счетом 1:1 с «Локомотивом».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.90.
- Котировки букмекеров: 1.82 на победу «Балтики», 3.25 на ничью, 5.20 на победу «Динамо».
- Искусственный интеллект сделал ставку на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Динамо» Мх смотрите на LiveCup.Run.
