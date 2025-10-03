Новым главным тренером саудовского «Аль-Иттихада» станет Сержиу Консейсау.

Сержиу Консейсау globallookpress.com

Как сообщает издание Foot Mercato, устная договоренность с 50-летним португальским специалистом уже достигнута и он вылетел в Саудовскую Аравия для подписания контракта.

Консейсау с декабря 2024 года по июнь 2025 года работал в «Милане». Также он возглавлял «Порту», «Нант», «Витория Гимарайнш», «Брагу», «Академику» и «Ольяненсе».

28 сентября стало известно об увольнении из «Аль-Иттихада» француза Лорана Блана после поражения «Аль-Насра» (0:2) в 4-м туре Про-лиги. Он работал с командой с июля 2024 года.