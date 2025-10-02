2 октября киевское «Динамо» на нейтральном поле в Люблине примет «Кристал Пэлас» в матче первого тура Лиги конференций. Старт игры в 19:45 мск.
«Динамо» не очень удачно выступило в квалификации еврокубков. Команда стартовала в ЛЧ, однако за 3 раунда оказалась в Лиге конференций. В последних 5 играх киевляне выиграли только дважды, в остальных трех случаях они сыграли вничью. Последний результат — ничья 3:3 с «Карпатами».
«Кристал Пэлас» делает успехи в этом сезоне. «Орлы» вышли на 3-е место в АПЛ. В их активе 4 победы в 5 поединках, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), который они обыграли второй раз за сезон. В основной турнир ЛК команда попала выиграв у «Фредрикстада».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- коэффициенты букмекеров: 7.20 на победу «Динамо», 4.75 на ничью, 1.42 на победу «Кристал Пэлас».
- Прогноз от ИИ: победа «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» К — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.
