2 октября киевское «Динамо» на нейтральном поле в Люблине примет «Кристал Пэлас» в матче первого тура Лиги конференций. Старт игры в 19:45 мск.

«Динамо» не очень удачно выступило в квалификации еврокубков. Команда стартовала в ЛЧ, однако за 3 раунда оказалась в Лиге конференций. В последних 5 играх киевляне выиграли только дважды, в остальных трех случаях они сыграли вничью. Последний результат — ничья 3:3 с «Карпатами».

«Кристал Пэлас» делает успехи в этом сезоне. «Орлы» вышли на 3-е место в АПЛ. В их активе 4 победы в 5 поединках, в том числе над «Ливерпулем» (2:1), который они обыграли второй раз за сезон. В основной турнир ЛК команда попала выиграв у «Фредрикстада».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

коэффициенты букмекеров: 7.20 на победу «Динамо», 4.75 на ничью, 1.42 на победу «Кристал Пэлас».

Прогноз от ИИ: победа «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» К — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.