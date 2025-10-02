Завершились три матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций.
«Кристалл Пэлас» в гостях переиграл киевское «Динамо» — 2:0.
Счет в матче открыл Даниэль Муньос на 31-й минуте встречи. Эдди Нкетиа удвоил преимущество гостей на 58-й минуте.
«Орлы» остались в меньшинстве после удаления Борны Сосы на 77-й минуте.
В другой встрече «Зриньски» разгромил «Линкольн» из Гибралтара — 5:0.
Голами отметились Неманья Билбия (12'), Дуже Дуймович (22'), Слободан Яковлевич (40'), Виталий Дамашкан (69') и Лео Микич (85').
Финский «КуПС» не смог обыграть «Дриту» — 1:1.
Чемпионы Финляндии открыли счет усилиями Петра Пажишека на 74-й минуте, но 6 минут спустя Алберт Дабикай равновесие восстановил.