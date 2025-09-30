«Бавария» в гостях одолела «Пафос» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

У мюнхенцев дубль оформил нападающий Гарри Кейн, отличившись на 15-й и 34-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Рафаэл Геррейру на 20-й минуте, Николас Джексон на 31-й минуте и Майкл Олисе на 69-й минуте.

Единственный гол у «Пафоса» забил Мислав Оршич на 45-й минуте.

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Пафос» — на 27-й позиции (1 балл).