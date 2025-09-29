Федерация футбола Венгрии и Российский футбольный союз ведут переговоры о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Венгрии в 2026 году, сообщает сайт Sport24.

Сборная России по футболу globallookpress.com

Обе стороны сейчас составляют календари на следующий сезон и рассматривают варианты проведения игры как в Будапеште, так и в Москве. Если договоренность будет достигнута, сборная Венгрии станет второй национальной командой из числа членов УЕФА, сыгравшей с Россией после сборной Сербии.

Этот матч рассматривается как важный шаг для российской сборной, которая с 2022 года из-за санкций ограничена только товарищескими поединками с европейскими соперниками.