В последнем матче 10-го тура РПЛ «Спартак» в Москве примет «Пари НН». Игра состоится 28 сентября в 19:30 по мск.
«Спартак» в прошлом матче турнира обыграл на этом же поле «Крылья Советов» со счетом 2:1, продлив свою беспроигрышную серию до пяти поединков. Для подопечных Станковича это была третья победа в пяти матчах турнира. После этого «красно-белые» имеют 15 очков и занимают 6-е место.
«Пари НН» приехал в столицу после домашнего поражения от «Ахмата». «Горожане» проиграли 3 матча из 4 в РПЛ. В их активе 6 очков. Они занимают предпоследнее 15-е место.
В нынешнем сезоне команды пересекались в Кубке России. «Спартак» одержал крупную победу со счетом 4:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.
- Букмекеры предлагают на побед «Спартака» 1.28, на победу «Пари НН» — 10.0, на ничью — 5.75.
- Прогноз на матч от ИИ: победа «Спартака» со счетом 2:1.
Трансляция матча
