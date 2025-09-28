В последнем матче 10-го тура РПЛ «Спартак» в Москве примет «Пари НН». Игра состоится 28 сентября в 19:30 по мск.

«Спартак» в прошлом матче турнира обыграл на этом же поле «Крылья Советов» со счетом 2:1, продлив свою беспроигрышную серию до пяти поединков. Для подопечных Станковича это была третья победа в пяти матчах турнира. После этого «красно-белые» имеют 15 очков и занимают 6-е место.

«Пари НН» приехал в столицу после домашнего поражения от «Ахмата». «Горожане» проиграли 3 матча из 4 в РПЛ. В их активе 6 очков. Они занимают предпоследнее 15-е место.

В нынешнем сезоне команды пересекались в Кубке России. «Спартак» одержал крупную победу со счетом 4:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры предлагают на побед «Спартака» 1.28, на победу «Пари НН» — 10.0, на ничью — 5.75.

Прогноз на матч от ИИ: победа «Спартака» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

