Основному вратарю «Барселоны» Жоану Гарсии в субботу утром была проведена артроскопическая операция на левом колене из-за разрыва внутреннего мениска. Об этом официально сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Срок восстановления 24-летнего голкипера оценивается в 4–6 недель, что означает его пропуск октябрьских матче Ла лиги и Лиги чемпионов.
Жоан Гарсия перешел в «Барселону» летом 2024 года из «Эспаньола» и быстро закрепился в основе. В семи официальных матчах за «Барсу» он пропустил всего пять голов и трижды сохранил ворота в неприкосновенности.