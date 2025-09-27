Жоан Гарсия перешел в «Барселону» летом 2024 года из «Эспаньола» и быстро закрепился в основе. В семи официальных матчах за «Барсу» он пропустил всего пять голов и трижды сохранил ворота в неприкосновенности.

Срок восстановления 24-летнего голкипера оценивается в 4–6 недель, что означает его пропуск октябрьских матче Ла лиги и Лиги чемпионов.

Основному вратарю «Барселоны» Жоану Гарсии в субботу утром была проведена артроскопическая операция на левом колене из-за разрыва внутреннего мениска. Об этом официально сообщила пресс-служба каталонского клуба.

3.75

Прогнозы•Завтра 15:00 «Райо Вальекано» — «Севилья». Прогноз и ставка Три зачётных балла для «Севильи»?

Футбол•Сегодня 16:47 «Атлетико» – «Реал»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Сегодня 12:49 «Реал» против «Атлетико»: почему мадридское дерби стало таким токсичным

Футбол•Вчера 23:51 «Жирона» — «Эспаньол»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги

Футбол•Вчера 15:53 Гигант из Бауру: кто такой Луис Бенедетти и зачем он нужен «Барселоне»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 15:16 «Теперь он хотя бы игрок уровня Чемпионшипа». Как Гвардиола превращает Холанна в универсального форварда

Футбол•Вчера 21:36 Амбициозный камбэк. Возобновит ли карьеру Дмитрий Сычев?

Футбол•Вчера 20:27 От «Ливерпуля» до «Рексема»: как американцы захватывают английский футбол

Футбол•Вчера 19:10 «Мы молились о таких временах». Как «Ливерпуль» превратился в маленькую Венгрию

Футбол•Вчера 11:27 Первые тревожные звоночки: стоит ли переживать за «Реал», «Манчестеры» и других грандов?

Выбор читателей

Футбол•24/09/2025 13:00 Айтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды

Футбол•25/09/2025 16:21 Утрата ДНК: почему «Ман Сити» Гвардиолы больше не похож на себя

Футбол•24/09/2025 02:33 «Челси» едва не стал жертвой сенсации: камбек за пять минут и урок самоотверженности от «Линкольна»

Бои•22/09/2025 11:12 Такого шанса у Физиева больше не будет. Срыв боя с Оливейрой дорого обойдется «Атаману»

Футбол•24/09/2025 09:46 Возвращение Суареса: шанс на реабилитацию или начало конца в «Интер Майами»?

Самое интересное

Футбол•12/08/2025 10:38 Ибрагимович 2.0. История Беньямина Шешко, который должен стать новой звездой «Манчестер Юнайтед»

Футбол•11/08/2025 15:23 Исак в «Ливерпуль», Неймар в «Барселону» и еще девять драматичных трансферных саг в истории футбола

Футбол•09/08/2025 14:48 Дарвин Нуньес: любимец болельщиков, который так и не стал героем «Энфилда»

Бои•08/08/2025 15:24 Фьюри, Хаттон и еще 5 звезд в отставке, борющихся с искушением вернуться на ринг