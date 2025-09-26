Европейская ночь на «Айброксе», которая обычно гремит, в этот раз вышла глухой и вязкой. «Рейнджерс» рано потеряли тонус, лишились игрока и закономерно не взяли очков. Победный гол у «Генка» — у экс-форварда «Селтика» О Хён Гю, а центральный нерв игры — красная карточка Мохаммеда Диоманде ещё до перерыва.

Старт у хозяев был не без искры: после штрафного Джон Суттар отклеился на дальнюю и пробил в створ — уже видел мяч в сетке, но капитан гостей Брайан Хейнен выбил его с линии ударом в падении через себя. Это и оказалось пиком первых 45 минут для команды Расселла Мартина. Дальше — всё чаще было слышно «Генк»: правый фланг рвал Закария Аль Уахди, Патрик Грошовский попал в штангу, а О Хён Гю (который ещё недавно носил цвета «Селтика») с шести метров пробил выше, хотя проще было забить.

Джеймс Тавернье globallookpress.com

ВАР, рука, толчок — и ключевой перелом

Казалось, «Рейнджерс» вытянут лотерейный билет: навес Джеймса Тавернье пришёлся в поднятую руку Жориса Кайембе, судья пошёл к монитору… и отменил пенальти, усмотрев лёгкий толчок со стороны капитана хозяев перед эпизодом. А через пару минут погорячились уже сами шотландцы: Диоманде влетел шипами в Эль Уахди — прямая красная на 41-й минуте. Трибуны вздохнули, команда поникла.

И всё же концовка тайма могла всё перевернуть: новый просмотр — и уже пенальти у ворот «Рейнджерс» за фол Тавернье на Медине. О Хён Гю хладнокровно поставил мяч, но Джек Батленд вытащил удар! «Айброкс» впервые за вечер по-настоящему ожил.

Сейв Джека Батленда globallookpress.com

Однако ресурс эмоций от сейва Батленда быстро иссяк. На 55-й «Генк» вскрыл центр одним пасом: Стёйкерс нашёл разрезающей передачей О Хён Гю между линиями, и кореец спокойно пробил под английским кипером — 0:1. Дальше у О был ещё один гол, но из офсайда, и ещё один немыслимый промах с метра в подкате — но «Рейнджерс» этими упущенными возможностями гостей не воспользовались.

Гол О Хён Гю globallookpress.com

Десять против одиннадцати и дефицит идей

Мартин в перерыве перестроился, попросил команду не падать в блок, а пытаться держать мяч и контратаковать. Отрезками агрессии это получалось — Осгор резал диагонали, свежие ноги с бровки давали темп, но по факту у Батленда после перерыва работы было больше, чем у его визави.

У «синих» — ноль ударов в створ с 34-й минуты и всего один по-настоящему острый момент в концовке, когда вышедший Коннор Баррон хлестнул из полукруга — вратарь гостей перевёл с реакцией большого класса.

Третье прямое удаление при Мартине — тревожный симптом. Плюс снова хрупкость без мяча: линия офсайда больше напоминала приглашение, чем ловушку, а опорная зона слишком легко гнулась под простые вертикали «Генка». Не спас и привычный европейский адреналин «Айброкса»: в отличие от прежних лет, атмосфера была заметно тусклее, пустели даже сектора — апатия бьёт сильнее, чем ярость. Цифра дня для контекста — четыре победы в 14 официальных матчах и четыре поражения в последних семи: такая динамика не переворачивает настроение ни в раздевалке, ни на трибунах.

«Рейнджерс» — «Генк» globallookpress.com

Что дальше

Не судья, не «везение» и даже не пенальти О решили игру. Её решил набор повторяющихся деталей: дисциплина, структура без мяча и качество первого решения в ключевой точке. У «Генка» все три фактора сложились. У «Рейнджерс» — пока нет.

«Рейнджерс» возвращаются в чемпионат к «Ливингстону», а затем летят в Грац. В нынешней точке сезона им нужны не медленные шаги к идеалу, а серия побед — только так возвращают доверие «Айброкса».

«Генк» сыграет дома с «Ференцварошем»: если конвертировать компактность и вертикаль в такую же эффективность, бельгийцы быстро укрепят позиции в групповом этапе.