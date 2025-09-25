1-й тайм Овьедо — БарселонаОнлайн
    «Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    «Манчестер Юнайтед» может бесплатно отпустить трех игроков следующим летом

    Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с 3 игроками команды предстоящим летом, чтобы иметь возможность совершить крупный трансфер. Об этом сообщает The Sun.

    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед»
    Стало известно, что главным кандидатом на уход из «Манчестер Юнайтед» является полузащитник Каземиро. Игрок получается самую высокую зарплату среди остальных футболистов.

    «Манчестер Юнайтед» также больше не рассчитывает на полузащитника Джейдона Санчо, который сейчас выступает в очередной аренде. На сей раз игрок представляет «Астон Виллу».

    • К тому же, «манкунианцы» не против расстаться с защитником Тиреллом Маласиа.

    В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 7-ю очками в активе после 5-и туров.

