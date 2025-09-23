23 сентября в Бильбао на «Сан-Мамес» «Атлетик» примет «Жирону» в рамках поединка 6-го тура испанской Примеры. Начало встречи в 20:00 мск.

«Баски» попали в черную полосу. Хозяева потерпели 3 поражения подряд во всех турнирах. В Примере клуб уступил «Алавесу» и «Валенсии», в Лиге чемпионов — «Арсеналу». В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» занимает 7-е место с 9 очками на счету. В случае победы он поборется за место в первой четверке.

«Жирона» не выиграла ни одной встречи в Примере. Команда идет на последнем месте с одной ничьей и 4 поражениями. Вдобавок гости пропускают больше всех в турнире — 15 мячей. На «Сан-Мамес» «Жирона» проиграла в двух последних матчах, так что сегодня есть вероятность продления неудачной полосы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.93.

Букмекеры ожидаемо ставят на «Атлетик» — 1.45 против 8.00. на ничью можно поставить за 4.50.

Искусственный интеллект считает, что «Атлетик» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетик» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.